Щербина Тимофей Кириллов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1768
Дата смертиПосле 1803
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1768
Отец: Щербина Кирилл Федоров
Мать: Анна Демьяновна
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Мария Тимофеева
Мать ребёнка: Евфросинья
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Ульяна Тимофеева
Мать ребёнка: Евфросинья
Рождение ребёнка
Около 1800
Мать ребёнка: Евфросинья
Упоминание
1803
Белоцерковцы (село Яцынской волости Лохвицкого уезда Полтавской губ.) | ф. 801, оп. 2, д. 72 (1803) | Исповедные ведомости села Белоцерковцы 1803 года
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евфросинья
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы (село Яцынской волости Лохвицкого уезда Полтавской губ.)
Смерть
После 1803