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Щербина Тимофей Кириллов

Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

Вычислено 1768

Дата смерти

После 1803

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1768

Отец: Щербина Кирилл Федоров

Мать: Анна Демьяновна

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Мария Тимофеева

Мать ребёнка: Евфросинья

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Ульяна Тимофеева

Мать ребёнка: Евфросинья

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Щербина Яков Тимофеев

Мать ребёнка: Евфросинья

Белоцерковцы, Полтавська область
Упоминание
1803
Белоцерковцы, Полтавська область
Белоцерковцы (село Яцынской волости Лохвицкого уезда Полтавской губ.) | ф. 801, оп. 2, д. 72 (1803) | Исповедные ведомости села Белоцерковцы 1803 года
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евфросинья

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
Белоцерковцы (село Яцынской волости Лохвицкого уезда Полтавской губ.)
Смерть
После 1803