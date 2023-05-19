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((Щербина)) Ульяна Тимофеева

Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1768 г.р.

Мать

Вычислено 1772 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Щербина Тимофей Кириллов

Мать: Евфросинья

Белоцерковцы, Полтавська область
Упоминание
1803
Белоцерковцы, Полтавська область
ф. 801, оп. 2, д. 72 (1803) | Исповедные ведомости села Белоцерковцы 1803 года
Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
Белоцерковцы, Пирятинский район, Полтавская область, Украина
Смерть
Неизвестно