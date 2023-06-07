(Щербина) Евфросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Щербина) Евфросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1772

Дата смерти

После 1803

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1768 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Мария Тимофеева

Отец ребёнка: Щербина Тимофей Кириллов

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Ульяна Тимофеева

Отец ребёнка: Щербина Тимофей Кириллов

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Щербина Яков Тимофеев

Отец ребёнка: Щербина Тимофей Кириллов

Белоцерковцы, Полтавська область
Упоминание
1803
Белоцерковцы, Полтавська область
Белоцерковцы (село Яцынской волости Лохвицкого уезда Полтавской губ.) | ф. 801, оп. 2, д. 72 (1803) | Исповедные ведомости села Белоцерковцы 1803 года
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербина Тимофей Кириллов

Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
Белоцерковцы (село Яцынской волости Лохвицкого уезда Полтавской губ.)
Смерть
После 1803
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