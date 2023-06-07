(Щербина) Евфросинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1772
Дата смертиПосле 1803
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Мария Тимофеева
Отец ребёнка: Щербина Тимофей Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Ульяна Тимофеева
Отец ребёнка: Щербина Тимофей Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1800
Отец ребёнка: Щербина Тимофей Кириллов
Упоминание
1803
Белоцерковцы (село Яцынской волости Лохвицкого уезда Полтавской губ.) | ф. 801, оп. 2, д. 72 (1803) | Исповедные ведомости села Белоцерковцы 1803 года
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы (село Яцынской волости Лохвицкого уезда Полтавской губ.)
Смерть
После 1803