(Щербина) Анна Демьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиПосле 1803
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: Щербина Демьян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Мария Кирилловна
Отец ребёнка: Щербина Кирилл Федоров
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Ирина Кирилловна
Отец ребёнка: Щербина Кирилл Федоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1768
Отец ребёнка: Щербина Кирилл Федоров
Упоминание
1803
Белоцерковцы (село Яцынской волости Лохвицкого уезда Полтавской губ.) | ф. 801, оп. 2, д. 72 (1803) | Исповедные ведомости села Белоцерковцы 1803 года
Бракосочетание
Неизвестно
Белоцерковцы (село Яцынской волости Лохвицкого уезда Полтавской губ.)
Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы (село Яцынской волости Лохвицкого уезда Полтавской губ.)
Смерть
После 1803