(Щербина) Анна Демьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Щербина) Анна Демьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

После 1803

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Щербина Демьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Мария Кирилловна

Отец ребёнка: Щербина Кирилл Федоров

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Ирина Кирилловна

Отец ребёнка: Щербина Кирилл Федоров

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1768

Сын: Щербина Тимофей Кириллов

Отец ребёнка: Щербина Кирилл Федоров

Белоцерковцы, Полтавська область
Упоминание
1803
Белоцерковцы, Полтавська область
Белоцерковцы (село Яцынской волости Лохвицкого уезда Полтавской губ.) | ф. 801, оп. 2, д. 72 (1803) | Исповедные ведомости села Белоцерковцы 1803 года
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербина Кирилл Федоров

Белоцерковцы, Полтавська область
Белоцерковцы (село Яцынской волости Лохвицкого уезда Полтавской губ.)
Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
Белоцерковцы (село Яцынской волости Лохвицкого уезда Полтавской губ.)
Смерть
После 1803