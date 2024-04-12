Щербина Яков Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербина Яков Тимофеев

Щербина Яков Тимофеев

Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Между 1839 и 1881

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Щербина Тимофей Кириллов

Мать: Евфросинья

Белоцерковцы, Полтавська область
Упоминание
1803
Белоцерковцы, Полтавська область
Белоцерковцы (село Яцынской волости Лохвицкого уезда Полтавской губ.) | ф. 801, оп. 2, д. 72 (1803) | Исповедные ведомости села Белоцерковцы 1803 года
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Щербина Евтихий Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Щербина Конон Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Щербина Иван Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербина Игнатий Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
Белоцерковцы (село Яцынской волости Лохвицкого уезда Полтавской губ.)
Смерть
Между 1839 и 1881
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close