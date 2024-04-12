Щербина Яков Тимофеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиМежду 1839 и 1881
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Щербина Тимофей Кириллов
Мать: Евфросинья
Упоминание
1803
Белоцерковцы (село Яцынской волости Лохвицкого уезда Полтавской губ.) | ф. 801, оп. 2, д. 72 (1803) | Исповедные ведомости села Белоцерковцы 1803 года
Рождение ребёнка
Около 1829
Рождение ребёнка
Около 1837
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Щербина Иван Яковлев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы (село Яцынской волости Лохвицкого уезда Полтавской губ.)
Смерть
Между 1839 и 1881