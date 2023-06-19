Щербина Евтихий Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: Щербина Яков Тимофеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1873
Мать ребёнка: Евдокия Елисеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербина Митрофан Евтихиевич
Мать ребёнка: Евдокия Елисеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербина Леонтий Евтихивич
Мать ребёнка: Евдокия Елисеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербина Николай Евтихивич
Мать ребёнка: Евдокия Елисеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Елисеева
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы (село Яцынской волости Лохвицкого уезда Полтавской губ.)
Смерть
Неизвестно