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Щербина Евтихий Яковлев

Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Щербина Яков Тимофеев

Мать: не указана

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
04.08.1873

Сын: Щербина Антон Евтихивич

Мать ребёнка: Евдокия Елисеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербина Митрофан Евтихиевич

Мать ребёнка: Евдокия Елисеева

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербина Леонтий Евтихивич

Мать ребёнка: Евдокия Елисеева

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербина Николай Евтихивич

Мать ребёнка: Евдокия Елисеева

Белоцерковцы, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Елисеева

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
Белоцерковцы (село Яцынской волости Лохвицкого уезда Полтавской губ.)
Смерть
Неизвестно