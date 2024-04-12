Щербина Иван Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Отец: Щербина Яков Тимофеев
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Марья Яковлева
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Марья Яковлева
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Марья Яковлева
Рождение ребёнка
13.04.1886
Мать ребёнка: Марья Яковлева
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Марья Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Яковлева
Белоцерковцы (село Яцынской волости Лохвицкого уезда Полтавской губ.)
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы (село Яцынской волости Лохвицкого уезда Полтавской губ.)
Смерть
Неизвестно
Белоцерковцы (село Яцынской волости Лохвицкого уезда Полтавской губ.)