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Щербина Иван Яковлев

Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Щербина Яков Тимофеев

Мать: не указана

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Щербина Игнат Иванович

Мать ребёнка: Марья Яковлева

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Марья Яковлева

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Марья Яковлева

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
13.04.1886

Сын: Щербина Трофим Иванович

Мать ребёнка: Марья Яковлева

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Щербина Василий Иванович

Мать ребёнка: Марья Яковлева

Белоцерковцы, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Яковлева

Белоцерковцы, Полтавська область
Белоцерковцы (село Яцынской волости Лохвицкого уезда Полтавской губ.)
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
Белоцерковцы (село Яцынской волости Лохвицкого уезда Полтавской губ.)
Смерть
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
Белоцерковцы (село Яцынской волости Лохвицкого уезда Полтавской губ.)
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