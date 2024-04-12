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Щербина Конон Яковлев

Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1800 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1843 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: Щербина Яков Тимофеев

Мать: не указана

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
26.10.1864

Сын: Щербина Назар Кононович

Мать ребёнка: Матрона Лукина

Белоцерковцы, Полтавська область
Архив Приморско-Ахтарска | Метрическая книга о бракосочетавшихся поселка Ахтарского Кубанской области
Рождение ребёнка
1869

Сын: Щербина Иван Кононович

Мать ребёнка: Матрона Лукина

Белоцерковцы, Полтавська область
Место жительства
1885
Белоцерковцы, Полтавська область
Белоцерковцы, Пирятинский район, Полтавская область, Украина | ф.830, оп. 2, д. 2 (1882-1914 | Посемейные списик козаков села Белоцерковцы (1882 - 1914 г.г.)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Лукина

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
Белоцерковцы (село Яцынской волости Лохвицкого уезда Полтавской губ.)
Смерть
Неизвестно
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