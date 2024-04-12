Щербина Конон Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: Щербина Яков Тимофеев
Рождение ребёнка
26.10.1864
Мать ребёнка: Матрона Лукина
Архив Приморско-Ахтарска | Метрическая книга о бракосочетавшихся поселка Ахтарского Кубанской области
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Матрона Лукина
Место жительства
1885
Белоцерковцы, Пирятинский район, Полтавская область, Украина | ф.830, оп. 2, д. 2 (1882-1914 | Посемейные списик козаков села Белоцерковцы (1882 - 1914 г.г.)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Лукина
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы (село Яцынской волости Лохвицкого уезда Полтавской губ.)
Смерть
Неизвестно