(Щербина) Матрона Лукина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиПосле 1885
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец: Лука
Рождение ребёнка
26.10.1864
Отец ребёнка: Щербина Конон Яковлев
Архив Приморско-Ахтарска | Метрическая книга о бракосочетавшихся поселка Ахтарского Кубанской области
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Щербина Конон Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казачка
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы (село Яцынской волости Лохвицкого уезда Полтавской губ.)
Смерть
После 1885