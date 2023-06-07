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(Щербина) Матрона Лукина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

После 1885

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1837 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: Лука

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1864

Сын: Щербина Назар Кононович

Отец ребёнка: Щербина Конон Яковлев

Белоцерковцы, Полтавська область
Архив Приморско-Ахтарска | Метрическая книга о бракосочетавшихся поселка Ахтарского Кубанской области
Рождение ребёнка
1869

Сын: Щербина Иван Кононович

Отец ребёнка: Щербина Конон Яковлев

Белоцерковцы, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербина Конон Яковлев

Работа или профессия
Неизвестно
Казачка
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
Белоцерковцы (село Яцынской волости Лохвицкого уезда Полтавской губ.)
Смерть
После 1885
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