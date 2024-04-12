Щербина Иван Кононович
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Щербина Конон Яковлев
Мать: Матрона Лукина
Место жительства
1885
Белоцерковцы, Пирятинский район, Полтавская область, Украина | ф.830, оп. 2, д. 2 (1882-1914 | Посемейные списик козаков села Белоцерковцы (1882 - 1914 г.г.)
Место жительства
Неизвестно
Екатеринодар
Смерть
Неизвестно
Екатеринодар