Щербина Иван Кононович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербина Иван Кононович

Щербина Иван Кононович

Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1837 г.р.

Мать

Около 1843 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Щербина Конон Яковлев

Мать: Матрона Лукина

Белоцерковцы, Полтавська область
Место жительства
1885
Белоцерковцы, Полтавська область
Белоцерковцы, Пирятинский район, Полтавская область, Украина | ф.830, оп. 2, д. 2 (1882-1914 | Посемейные списик козаков села Белоцерковцы (1882 - 1914 г.г.)
Место жительства
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Екатеринодар
Смерть
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Екатеринодар
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close