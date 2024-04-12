((Щербина)) Мария Тимофеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиПосле 1803
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: Щербина Тимофей Кириллов
Мать: Евфросинья
Упоминание
1803
ф. 801, оп. 2, д. 72 (1803) | Исповедные ведомости села Белоцерковцы 1803 года
Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Пирятинский район, Полтавская область, Украина
Смерть
После 1803