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Щербина Кирилл Федоров

Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

После 1803

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: Щербина Федор Васильев

Мать: ?

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Мария Кирилловна

Мать ребёнка: Анна Демьяновна

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Ирина Кирилловна

Мать ребёнка: Анна Демьяновна

Белоцерковцы, Полтавська область
Упоминание
1766
Белоцерковцы, Полтавська область
Белоцерковцы (село Яцынской волости Лохвицкого уезда Полтавской губ.) | ф.801, оп.1, д.99 (1766) | Исповедные ведомости села Белоцерковцы 1766 года
Рождение ребёнка
Вычислено 1768

Сын: Щербина Тимофей Кириллов

Мать ребёнка: Анна Демьяновна

Белоцерковцы, Полтавська область
Работа или профессия
23.11.1769
Белоцерковцы, Полтавська область
выборный казак | В Списке вибраних в полку Лубенском в непременную службу выборных козаков 1769 года 23 ноября в Первопирятинской сотне с. Белоцерковець казак Кирило Щербина | Белоцерковцы (село Яцы... Показать все
Упоминание
1803
Белоцерковцы, Полтавська область
Белоцерковцы (село Яцынской волости Лохвицкого уезда Полтавской губ.) | ф. 801, оп. 2, д. 72 (1803) | Исповедные ведомости села Белоцерковцы 1803 года
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Демьяновна

Белоцерковцы, Полтавська область
Белоцерковцы (село Яцынской волости Лохвицкого уезда Полтавской губ.)
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
Белоцерковцы (село Яцынской волости Лохвицкого уезда Полтавской губ.)
Смерть
После 1803
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