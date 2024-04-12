Щербина Кирилл Федоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиПосле 1803
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: Щербина Федор Васильев
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Мария Кирилловна
Мать ребёнка: Анна Демьяновна
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Ирина Кирилловна
Мать ребёнка: Анна Демьяновна
Упоминание
1766
Белоцерковцы (село Яцынской волости Лохвицкого уезда Полтавской губ.) | ф.801, оп.1, д.99 (1766) | Исповедные ведомости села Белоцерковцы 1766 года
Рождение ребёнка
Вычислено 1768
Мать ребёнка: Анна Демьяновна
Работа или профессия
23.11.1769
выборный казак | В Списке вибраних в полку Лубенском в непременную службу выборных козаков 1769 года 23 ноября в Первопирятинской сотне с. Белоцерковець казак Кирило Щербина | Белоцерковцы (село Яцы... Показать все
Упоминание
1803
Белоцерковцы (село Яцынской волости Лохвицкого уезда Полтавской губ.) | ф. 801, оп. 2, д. 72 (1803) | Исповедные ведомости села Белоцерковцы 1803 года
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Демьяновна
Белоцерковцы (село Яцынской волости Лохвицкого уезда Полтавской губ.)
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы (село Яцынской волости Лохвицкого уезда Полтавской губ.)
Смерть
После 1803