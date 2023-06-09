Рекшинская (Тавровская) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рекшинская (Тавровская) Татьяна Михайловна

Место рождения

Бор, город Бор, Нижегородская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

20.10.1897

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1866 по 1885
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бор, город Бор, Нижегородская область
Бракосочетание
15.01.1885

Муж: Рекшинский Павел Гаврилович

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.12.1885

Сын: Рекшинский Николай Павлович

Отец ребёнка: Рекшинский Павел Гаврилович

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Место жительства
С 1885 по 1887
Рождение ребёнка
22.01.1887

Сын: Рекшинский Пётр Павлович

Отец ребёнка: Рекшинский Павел Гаврилович

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Место жительства
С 1887 по 1897
Рождение ребёнка
14.11.1888

Сын: Рекшинский Михаил Павлович

Отец ребёнка: Рекшинский Павел Гаврилович

Канавино
Рождение ребёнка
02.04.1890

Дочь: Пономарева Александра Павловна

Отец ребёнка: Рекшинский Павел Гаврилович

Канавино
Рождение ребёнка
07.10.1891

Дочь: Смолякова Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Рекшинский Павел Гаврилович

Канавино
Рождение ребёнка
01.06.1893

Дочь: Ольга Павловна

Отец ребёнка: Рекшинский Павел Гаврилович

Канавино
Рождение ребёнка
30.01.1895

Сын: Рекшинский Гавриил Павлович

Отец ребёнка: Рекшинский Павел Гаврилович

Канавино
Смерть
20.10.1897