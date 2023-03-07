Рекшинский Николай Павлович
Место рождения
Дата рождения18.12.1885
Дата смерти25.05.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1885
Место жительства
С 1885 по 1887
Место жительства
С 1887 по 1921
Работа или профессия
С 1909 по 1914
Канавино
работал на Чугунолитейном заводе
Образование
По 1909
Москва, город федерального значения Москва
неоконченное высшее
Бракосочетание
1913
Рождение ребёнка
30.08.1914
Сын: Рекшинский Николай Николаевич
Мать ребёнка: Рекшинская Екатерина Евлампиевна
Работа или профессия
С 1914 по 1917
Канавино
владелец Чугунолитейного завода
Работа или профессия
С 1917 по 1920
Канавино
управляющий Чугунолитейного завода
Работа или профессия
С 1920 по 1921
Совнархоз
работал в металлотеделе
Работа или профессия
С 1921 по 1938
Завод Добровых и Набгольц
рабочий-приемщик, мастер заготовочного цеха
Работа или профессия
С 1938 по 1941
Главхимснаб
кладовщик
Работа или профессия
С 1941 по 1952
Главэлектросбыт
завскадом
Образование
Неизвестно
среднее
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.05.1955
Похороны
Неизвестно
Бугровское кладбище