Рекшинский Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРекшинский Николай Павлович

Рекшинский Николай Павлович

avatar

Место рождения

Семенов, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

18.12.1885

Дата смерти

25.05.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1885

Отец: Рекшинский Павел Гаврилович

Мать: Рекшинская Татьяна Михайловна

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Место жительства
С 1885 по 1887
Место жительства
С 1887 по 1921
Работа или профессия
С 1909 по 1914
Канавино
работал на Чугунолитейном заводе
Образование
По 1909
Москва, город федерального значения Москва
неоконченное высшее
Бракосочетание
1913

Жена: Рекшинская Екатерина Евлампиевна

Рождение ребёнка
30.08.1914

Сын: Рекшинский Николай Николаевич

Мать ребёнка: Рекшинская Екатерина Евлампиевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Работа или профессия
С 1914 по 1917
Канавино
владелец Чугунолитейного завода
Работа или профессия
С 1917 по 1920
Канавино
управляющий Чугунолитейного завода
Работа или профессия
С 1920 по 1921
Совнархоз
работал в металлотеделе
Работа или профессия
С 1921 по 1938
Завод Добровых и Набгольц
рабочий-приемщик, мастер заготовочного цеха
Работа или профессия
С 1938 по 1941
Главхимснаб
кладовщик
Работа или профессия
С 1941 по 1952
Главэлектросбыт
завскадом
Образование
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
среднее
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.05.1955
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Бугровское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close