Смолякова (Рекшинская) Елизавета Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смолякова (Рекшинская) Елизавета Павловна

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Место рождения

Канавино

Дата рождения

07.10.1891

Дата смерти

08.12.1975

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1891

Отец: Рекшинский Павел Гаврилович

Мать: Рекшинская Татьяна Михайловна

Канавино
Образование
По 1908
первая нижегородская гимназия
среднее
Образование
По 1914
Московские высшие женские курсы
высшее
Место жительства
С 1915 по 1920
Бракосочетание
1915

Муж: Смоляков Никита Григорьевич

Рождение ребёнка
31.07.1917

Сын: Смоляков Борис Никитич

Отец ребёнка: Смоляков Никита Григорьевич

г. Нижний Новгород
Место жительства
С 1920
Рождение ребёнка
30.01.1921

Сын: Смоляков Кирилл Никитич

Отец ребёнка: Смоляков Никита Григорьевич

г. Нижний Новгород
Работа или профессия
С 1931 по 1935
школа
преподаватель немецкого языка
Работа или профессия
С 1935 по 1944
Горьковский медицинский институт
ассистент кафедры иностранных языков
Работа или профессия
С 1944 по 1957
Горьковский медицинский институт
ст.преподаватель немецкого языка
Образование
Неизвестно
Педагогический институт
высшее (заочное)
Место жительства
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Институт иностранных языков
высшее (заочное)
Смерть
08.12.1975
Похороны
Неизвестно
Марьина роща, Нижний Новгород
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