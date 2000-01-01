Смолякова (Рекшинская) Елизавета Павловна
Место рожденияКанавино
Дата рождения07.10.1891
Дата смерти08.12.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1891
Канавино
Образование
По 1908
первая нижегородская гимназия
среднее
Образование
По 1914
Московские высшие женские курсы
высшее
Место жительства
С 1915 по 1920
Бракосочетание
1915
Рождение ребёнка
31.07.1917
Отец ребёнка: Смоляков Никита Григорьевич
г. Нижний Новгород
Место жительства
С 1920
Рождение ребёнка
30.01.1921
Отец ребёнка: Смоляков Никита Григорьевич
г. Нижний Новгород
Работа или профессия
С 1931 по 1935
школа
преподаватель немецкого языка
Работа или профессия
С 1935 по 1944
Горьковский медицинский институт
ассистент кафедры иностранных языков
Работа или профессия
С 1944 по 1957
Горьковский медицинский институт
ст.преподаватель немецкого языка
Образование
Неизвестно
Педагогический институт
высшее (заочное)
Место жительства
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Институт иностранных языков
высшее (заочное)
Смерть
08.12.1975
Похороны
Неизвестно
Марьина роща, Нижний Новгород