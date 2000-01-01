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Рекшинский Михаил Павлович

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Место рождения

Канавино

Дата рождения

14.11.1888

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1888

Отец: Рекшинский Павел Гаврилович

Мать: Рекшинская Татьяна Михайловна

Канавино
Военная служба
С 1916 по 1918
Участник первой мировой войны
Образование
Неизвестно
Реальное училище
неполное среднее
Место жительства
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Сарапульское училище
среднее
Образование
Неизвестно
Московский экономический институт
высшее
Смерть
1918
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