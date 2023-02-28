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Рекшинский Пётр Павлович

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Место рождения

Семенов, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

22.01.1887

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1887

Отец: Рекшинский Павел Гаврилович

Мать: Рекшинская Татьяна Михайловна

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Образование
По 1906
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
среднее
Военная служба
С 1908 по 1909
Работа или профессия
С 1909 по 1914
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
счетовод
Рождение ребёнка
01.06.1910

Дочь: Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Рекшинская Прасковья Андреевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.05.1911

Сын: Рекшинский Юрий Петрович

Мать ребёнка: Рекшинская Прасковья Андреевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.07.1912

Дочь: Рекшинская-Гутерман Галина Петровна

Мать ребёнка: Рекшинская Прасковья Андреевна

Канавино
Военная служба
С 1914 по 1917
прапорщик, участие в первой мировой войне
Работа или профессия
С ?.01.1918 по ?.12.1918
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
счетовод
Военная служба
С 1918 по ?.05.1922
командир взвода, командир роты, зам. комбата
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рекшинская Прасковья Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
счетовод, калькулятор
Работа или профессия
Неизвестно
депутат Горсовета созыва 1936 г
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1954
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
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