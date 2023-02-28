Рекшинский Пётр Павлович
Место рождения
Дата рождения22.01.1887
Дата смерти1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1887
Образование
По 1906
среднее
Военная служба
С 1908 по 1909
Работа или профессия
С 1909 по 1914
счетовод
Рождение ребёнка
01.06.1910
Дочь: Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Рекшинская Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
16.05.1911
Мать ребёнка: Рекшинская Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
16.07.1912
Дочь: Рекшинская-Гутерман Галина Петровна
Мать ребёнка: Рекшинская Прасковья Андреевна
Канавино
Военная служба
С 1914 по 1917
прапорщик, участие в первой мировой войне
Работа или профессия
С ?.01.1918 по ?.12.1918
счетовод
Военная служба
С 1918 по ?.05.1922
командир взвода, командир роты, зам. комбата
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
счетовод, калькулятор
Работа или профессия
Неизвестно
депутат Горсовета созыва 1936 г
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1954