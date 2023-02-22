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(Рекшинская) Ольга Павловна

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Место рождения

Канавино

Дата рождения

01.06.1893

Дата смерти

28.01.1975

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1893

Отец: Рекшинский Павел Гаврилович

Мать: Рекшинская Татьяна Михайловна

Канавино
Место жительства
С 1893 по 1926
Образование
По 1910
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
среднее
Образование
С 1911 по 1917
Москва, город федерального значения Москва
Военная служба
С 1917 по 1918
Хирург полевого госпиталя
Работа или профессия
С 1919 по 1920
Больница при "Взрывзаводе" в Растяпино
врач
Работа или профессия
С 1920 по 1926
Больница при "Взрывзаводе" в Растяпино
заведующий
Работа или профессия
С 1926 по 1959
Роддом № 1
Хирург-гинеколог
Место жительства
С 1926 по 1975
Работа или профессия
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
преподаватель каф акушерства и гинекологии
Смерть
28.01.1975
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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