Пономарева (Рекшинская) Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева (Рекшинская) Александра Павловна

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Место рождения

Канавино

Дата рождения

02.04.1890

Дата смерти

18.05.1974

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1890

Отец: Рекшинский Павел Гаврилович

Мать: Рекшинская Татьяна Михайловна

Канавино
Место жительства
С 1890 по 1914
Бракосочетание
1914

Муж: Пономарев Анатолий Павлович

Место жительства
С 1918 по 1946
Работа или профессия
С 1941
заводская больница
медсестра
Место жительства
С 1946 по 1974
Образование
Неизвестно
медсестренские курсы
Образование
Неизвестно
первая женская гимназия
среднее
Смерть
18.05.1974
г. Нижний Новгород
Похороны
Неизвестно
Марьина роща, Нижний Новгород
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