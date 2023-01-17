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Пономарев Анатолий Павлович

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Место рождения

Бор, город Бор, Нижегородская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Пономарев Павел Фёдорович

Мать: Пономарева Анна Гавриловна

Бор, город Бор, Нижегородская область
Бракосочетание
1914

Жена: Пономарева Александра Павловна

Военная служба
С 1916 по 1917
199 пех. запасн.п., 52 пех. запасн.п., 20 Заамурском п.
ратник 1 разр., батальонный адъютант, прапорщик.
Образование
По 01.01.1917
1 Чугуевское военное училище
Военная служба
С 01.03.1919 по 14.06.1919
4 рота 2 зап. батальона 11 стр. дивизии
инструктор . Потом направлен в рабочий батальон в качестве рабочего
Работа или профессия
С 1919
лаборатория "Взрывзавода" в Растяпино
инженер-химик, зам.начальника
Образование
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
среднее
Образование
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
высшее
Смерть
1943
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
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