Пономарев Павел Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Отец: Пономарев Фёдор
Мать: Пономарева Мария
Бракосочетание
19.02.1888
Рождение ребёнка
1889
Сын: Пономарев Анатолий Павлович
Мать ребёнка: Пономарева Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
29.05.1894
Сын: Пономарев Гавриил Павлович
Мать ребёнка: Пономарева Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Пономарева Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Александр Павлович
Мать ребёнка: Пономарева Анна Гавриловна
Работа или профессия
Неизвестно
владелец трактирного заведения
Смерть
Неизвестно