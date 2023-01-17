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Пономарев Павел Фёдорович

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Место рождения

Кантаурово, город Бор, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: Пономарев Фёдор

Мать: Пономарева Мария

Кантаурово, город Бор, Нижегородская область
Бракосочетание
19.02.1888

Жена: Пономарева Анна Гавриловна

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Пономарев Анатолий Павлович

Мать ребёнка: Пономарева Анна Гавриловна

Бор, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.05.1894

Сын: Пономарев Гавриил Павлович

Мать ребёнка: Пономарева Анна Гавриловна

Кантаурово, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Пономарев Фёдор Павлович

Мать ребёнка: Пономарева Анна Гавриловна

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Александр Павлович

Мать ребёнка: Пономарева Анна Гавриловна

Работа или профессия
Неизвестно
Кантаурово, город Бор, Нижегородская область
владелец трактирного заведения
Смерть
Неизвестно
Бор, город Бор, Нижегородская область
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