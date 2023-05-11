Пономарева (Рекшинская) Анна Гавриловна
Место рождения
Дата рожденияС 1850 по 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1850 по 1868
Бракосочетание
19.02.1888
Рождение ребёнка
1889
Сын: Пономарев Анатолий Павлович
Отец ребёнка: Пономарев Павел Фёдорович
Рождение ребёнка
29.05.1894
Сын: Пономарев Гавриил Павлович
Отец ребёнка: Пономарев Павел Фёдорович
Кантаурово, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Пономарев Павел Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Александр Павлович
Отец ребёнка: Пономарев Павел Фёдорович
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно