Пономарева (Рекшинская) Анна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева (Рекшинская) Анна Гавриловна

Место рождения

Семенов, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

С 1850 по 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1850 по 1868

Отец: Рекшинский Гавриил Семёнович

Мать: Рекшинская Матрёна Ивановна

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Бракосочетание
19.02.1888

Муж: Пономарев Павел Фёдорович

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Пономарев Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Пономарев Павел Фёдорович

Бор, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.05.1894

Сын: Пономарев Гавриил Павлович

Отец ребёнка: Пономарев Павел Фёдорович

Кантаурово, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Пономарев Фёдор Павлович

Отец ребёнка: Пономарев Павел Фёдорович

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Александр Павлович

Отец ребёнка: Пономарев Павел Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Бор, город Бор, Нижегородская область
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