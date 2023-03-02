(Ковалева) Екатерина Васильевна
Место рожденияВоронежская губерния
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Воронежская губерния
Рождение ребёнка
?.01.1892
Дочь: Анастасия Дмитриева
Отец ребёнка: Ковалев Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
14.03.1896
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Ковалев Дмитрий Павлович
Валуйский уезд, Воронежской губернии
Рождение ребёнка
1899
Сын: Ковалев Федор
Отец ребёнка: Ковалев Дмитрий Павлович
Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Ковалев Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Агрипина Дмитриевна
Отец ребёнка: Ковалев Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Ксения Дмитриевна
Отец ребёнка: Ковалев Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
01.05.1906
Дочь: Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Ковалев Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Ковалев Дмитрий Павлович
Алтайский край, Карасукский р-н
Рождение ребёнка
13.03.1913
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Ковалев Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подорожная Ефимия Дмитриевна
Отец ребёнка: Ковалев Дмитрий Павлович
Смерть
Неизвестно