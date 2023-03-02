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(Ковалева) Екатерина Васильевна

Место рождения

Воронежская губерния

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронежская губерния
Рождение ребёнка
?.01.1892

Дочь: Анастасия Дмитриева

Отец ребёнка: Ковалев Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
14.03.1896

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Ковалев Дмитрий Павлович

Валуйский уезд, Воронежской губернии
Рождение ребёнка
1899

Сын: Ковалев Федор

Отец ребёнка: Ковалев Дмитрий Павлович

Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1903

Сын: Ковалев Пётр Дмитриевич

Отец ребёнка: Ковалев Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Агрипина Дмитриевна

Отец ребёнка: Ковалев Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Ксения Дмитриевна

Отец ребёнка: Ковалев Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
01.05.1906

Дочь: Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Ковалев Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Ковалев Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Ковалев Дмитрий Павлович

Алтайский край, Карасукский р-н
Рождение ребёнка
13.03.1913

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Ковалев Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подорожная Ефимия Дмитриевна

Отец ребёнка: Ковалев Дмитрий Павлович

Смерть
Неизвестно