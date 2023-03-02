(Степанова) Ксения Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Ковалев Дмитрий Павлович
Мать: Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
1936
Сын: Степанов Иван
Отец ребёнка: Степанов Захар Демьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно