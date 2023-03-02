Степанов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Степанов Захар Демьянович

Мать: Ксения Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Утонул
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