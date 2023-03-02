(Ковалёва) Евдокия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1913
Дата смерти22.08.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1913
Отец: Ковалев Дмитрий Павлович
Мать: Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
10.04.1935
Дочь: Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Схоменко Григорий Яковлевич
Россия, Новосибирская область, Карасукский район, д Нестеровка
Рождение ребёнка
30.03.1941
Сын: Схоменко Евгений Григорьевич
Отец ребёнка: Схоменко Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
14.10.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иосиф
Россия, Новосибирская область, Карасукский район, д Нестеровка
Рождение ребёнка
15.11.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иосиф
Смерть
22.08.1978
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Калиновское кладбище