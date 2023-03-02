(Ковалёва) Евдокия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ковалёва) Евдокия Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1913

Дата смерти

22.08.1978

Пол

Женский

Отец

1867 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

1935 г.р.
1941 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1913

Отец: Ковалев Дмитрий Павлович

Мать: Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
10.04.1935

Дочь: Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Схоменко Григорий Яковлевич

Россия, Новосибирская область, Карасукский район, д Нестеровка
Рождение ребёнка
30.03.1941

Сын: Схоменко Евгений Григорьевич

Отец ребёнка: Схоменко Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
14.10.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иосиф

Россия, Новосибирская область, Карасукский район, д Нестеровка
Рождение ребёнка
15.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иосиф

Смерть
22.08.1978
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Калиновское кладбище
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