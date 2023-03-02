Подорожная (Ковалёва) Ефимия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подорожная (Ковалёва) Ефимия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1867 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ковалев Дмитрий Павлович

Мать: Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подорожный Андрей

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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