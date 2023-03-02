Подорожная (Ковалёва) Ефимия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ковалев Дмитрий Павлович
Мать: Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Подорожный Андрей
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно