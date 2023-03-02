(Фокина) Елена Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1906
Дата смерти15.09.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1906
Отец: Ковалев Дмитрий Павлович
Мать: Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Фокин Андрей
Рождение ребёнка
08.05.1934
Дочь: Мартинсон Мария Андреевна
Отец ребёнка: Фокин Андрей
Рождение ребёнка
1936
Сын: Фокин Иван Андреевич
Отец ребёнка: Фокин Андрей
Рождение ребёнка
29.12.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фокин Андрей
Смерть
15.09.1991