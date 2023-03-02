(Фокина) Елена Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фокина) Елена Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1906

Дата смерти

15.09.1991

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1906

Отец: Ковалев Дмитрий Павлович

Мать: Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Фокин Василий Андреевич

Отец ребёнка: Фокин Андрей

Рождение ребёнка
08.05.1934

Дочь: Мартинсон Мария Андреевна

Отец ребёнка: Фокин Андрей

Рождение ребёнка
1936

Сын: Фокин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Фокин Андрей

Рождение ребёнка
29.12.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фокин Андрей

Смерть
15.09.1991
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