(Ковтун) Евдокия Дмитриевна
Место рожденияВалуйский уезд, Воронежской губернии
Дата рождения14.03.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1896
Отец: Ковалев Дмитрий Павлович
Мать: Екатерина Васильевна
Валуйский уезд, Воронежской губернии
Рождение ребёнка
18.12.1921
Отец ребёнка: Ковтун Яков
Рождение ребёнка
01.05.1923
Дочь: Прасковья Яковлевна
Отец ребёнка: Ковтун Яков
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Ковтун Яков
Рождение ребёнка
06.01.1939
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Ковтун Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ковтун Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ковтун Яков
Смерть
Неизвестно