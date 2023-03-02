(Ковтун) Евдокия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ковтун) Евдокия Дмитриевна

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Место рождения

Валуйский уезд, Воронежской губернии

Дата рождения

14.03.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1867 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

1921 г.р.
1923 г.р.
1930 г.р.
1939 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1896

Отец: Ковалев Дмитрий Павлович

Мать: Екатерина Васильевна

Валуйский уезд, Воронежской губернии
Рождение ребёнка
18.12.1921

Сын: Ковтун Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Ковтун Яков

Рождение ребёнка
01.05.1923

Дочь: Прасковья Яковлевна

Отец ребёнка: Ковтун Яков

Рождение ребёнка
1930

Сын: Ковтун Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Ковтун Яков

Рождение ребёнка
06.01.1939

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Ковтун Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковтун Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковтун Яков

Смерть
Неизвестно
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