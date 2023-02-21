Субботин Иван Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1759 ст.
Дата смерти22.02.1802 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1759 ст.
Рождение ребёнка
Около 1780 ст.
Мать ребёнка: Субботина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1781 ст.
Дочь: Пелагия Ивановна
Мать ребёнка: Субботина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около ?.05.1783 ст.
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Субботина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1787 ст.
Мать ребёнка: Субботина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1788 ст.
Мать ребёнка: Субботина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1792 ст.
Мать ребёнка: Субботина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
08.11.1793 ст.
Сын: Субботин Михайло Иванович
Мать ребёнка: Субботина Анна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Субботина Анна Ивановна
Смерть
22.02.1802 ст.
Причина смерти: скоропостижно