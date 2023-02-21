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Субботин Иван Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1759 ст.

Дата смерти

22.02.1802 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1759 ст.

Отец: Субботин Гаврила Яковлевич

Мать: Субботина Феодора Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1780 ст.

Сын: Субботин Федор Иванович

Мать ребёнка: Субботина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1781 ст.

Дочь: Пелагия Ивановна

Мать ребёнка: Субботина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Около ?.05.1783 ст.

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Субботина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1787 ст.

Сын: Субботин Петр Иванович

Мать ребёнка: Субботина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1788 ст.

Сын: Субботин Степан Иванович

Мать ребёнка: Субботина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1792 ст.

Сын: Субботин Иван Иванович

Мать ребёнка: Субботина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
08.11.1793 ст.

Сын: Субботин Михайло Иванович

Мать ребёнка: Субботина Анна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Субботина Анна Ивановна

Смерть
22.02.1802 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Причина смерти: скоропостижно