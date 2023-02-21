Субботин Михайло Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1793 ст.
Дата смерти1837 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1793 ст.
Отец: Субботин Иван Гаврилович
Мать: Субботина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
06.03.1824 ст.
Сын: Субботин Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Субботина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
29.12.1826 ст.
Сын: Субботин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Субботина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
29.05.1831 ст.
Дочь: Юлия Михайловна
Мать ребёнка: Субботина Любовь Дмитриевна
Рождение ребёнка
24.06.1833 ст.
Дочь: Марья Михайловна
Мать ребёнка: Субботина Любовь Дмитриевна
Рождение ребёнка
05.02.1836 ст.
Сын: Субботин Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Субботина Любовь Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Фамилия Рыбникова вычислена по ИВ Спасопреображенской церкви за 1827 и 1828 гг. Ф. 1063 Оп. 32 т. 58 Д. 1 стр.387об(406) и 401об(415). В 1827г. у Михайло Ивановича Субботина жена Анна Васильевна, в 18... Показать все
Смерть
1837 ст.