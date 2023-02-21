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Субботин Михайло Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1793 ст.

Дата смерти

1837 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1793 ст.

Отец: Субботин Иван Гаврилович

Мать: Субботина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
06.03.1824 ст.

Сын: Субботин Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Субботина Анна Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.12.1826 ст.

Сын: Субботин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Субботина Анна Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.05.1831 ст.

Дочь: Юлия Михайловна

Мать ребёнка: Субботина Любовь Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.06.1833 ст.

Дочь: Марья Михайловна

Мать ребёнка: Субботина Любовь Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.02.1836 ст.

Сын: Субботин Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Субботина Любовь Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Субботина Анна Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Субботина Любовь Дмитриевна

Фамилия Рыбникова вычислена по ИВ Спасопреображенской церкви за 1827 и 1828 гг. Ф. 1063 Оп. 32 т. 58 Д. 1 стр.387об(406) и 401об(415). В 1827г. у Михайло Ивановича Субботина жена Анна Васильевна, в 18... Показать все
Смерть
1837 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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