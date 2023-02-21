Субботина Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1759 ст.
Дата смерти23.10.1809 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1759 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1780 ст.
Отец ребёнка: Субботин Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1781 ст.
Дочь: Пелагия Ивановна
Отец ребёнка: Субботин Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
Около ?.05.1783 ст.
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Субботин Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1787 ст.
Отец ребёнка: Субботин Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1788 ст.
Отец ребёнка: Субботин Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1792 ст.
Отец ребёнка: Субботин Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
08.11.1793 ст.
Сын: Субботин Михайло Иванович
Отец ребёнка: Субботин Иван Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.10.1809 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Похороны
25.10.1809 ст.