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Субботина Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1759 ст.

Дата смерти

23.10.1809 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1759 г.р.

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1759 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1780 ст.

Сын: Субботин Федор Иванович

Отец ребёнка: Субботин Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1781 ст.

Дочь: Пелагия Ивановна

Отец ребёнка: Субботин Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
Около ?.05.1783 ст.

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Субботин Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1787 ст.

Сын: Субботин Петр Иванович

Отец ребёнка: Субботин Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1788 ст.

Сын: Субботин Степан Иванович

Отец ребёнка: Субботин Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1792 ст.

Сын: Субботин Иван Иванович

Отец ребёнка: Субботин Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
08.11.1793 ст.

Сын: Субботин Михайло Иванович

Отец ребёнка: Субботин Иван Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Субботин Иван Гаврилович

Смерть
23.10.1809 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Похороны
25.10.1809 ст.
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