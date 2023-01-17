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Субботин Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792 ст.

Отец: Субботин Иван Гаврилович

Мать: Субботина Анна Ивановна

Бракосочетание
31.10.1816 ст.

Жена: Субботина Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
31.12.1816 ст.

Сын: Субботин Василий Иванович

Мать ребёнка: Субботина Настасья Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.06.1818 ст.

Сын: Субботин Павел Иванович

Мать ребёнка: Субботина Настасья Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.10.1819 ст.

Дочь: Павла Ивановна

Мать ребёнка: Субботина Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
10.05.1820 ст.

Дочь: Аполинария Ивановна

Мать ребёнка: Субботина Настасья Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Восприемницей была вологодская мещанская девица Матрона Ивановна Сарафанова
Рождение ребёнка
04.03.1822 ст.

Сын: Субботин Платон Иванович

Мать ребёнка: Субботина Настасья Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Смерть
Неизвестно
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