Субботин Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792 ст.
Отец: Субботин Иван Гаврилович
Мать: Субботина Анна Ивановна
Бракосочетание
31.10.1816 ст.
Рождение ребёнка
31.12.1816 ст.
Сын: Субботин Василий Иванович
Мать ребёнка: Субботина Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
28.06.1818 ст.
Мать ребёнка: Субботина Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
04.10.1819 ст.
Дочь: Павла Ивановна
Мать ребёнка: Субботина Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
10.05.1820 ст.
Дочь: Аполинария Ивановна
Мать ребёнка: Субботина Настасья Ивановна
Восприемницей была вологодская мещанская девица Матрона Ивановна Сарафанова
Рождение ребёнка
04.03.1822 ст.
Мать ребёнка: Субботина Настасья Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Смерть
Неизвестно