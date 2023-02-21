Субботин Гаврила Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1718 ст.
Дата смерти19.10.1787 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1718 ст.
Отец: Субботин Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1759 ст.
Мать ребёнка: Субботина Феодора Федоровна
Рождение ребёнка
16.01.1762 ст.
Дочь: Ирина Гавриловна
Мать ребёнка: Субботина Феодора Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.10.1787 ст.