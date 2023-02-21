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Субботин Гаврила Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1718 ст.

Дата смерти

19.10.1787 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1700 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1727 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1718 ст.

Отец: Субботин Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1759 ст.

Сын: Субботин Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Субботина Феодора Федоровна

Рождение ребёнка
16.01.1762 ст.

Дочь: Ирина Гавриловна

Мать ребёнка: Субботина Феодора Федоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Субботина Феодора Федоровна

Смерть
19.10.1787 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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