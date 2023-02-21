Субботина Феодора Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727 ст.
Дата смерти16.12.1796 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1759 ст.
Отец ребёнка: Субботин Гаврила Яковлевич
Рождение ребёнка
16.01.1762 ст.
Дочь: Ирина Гавриловна
Отец ребёнка: Субботин Гаврила Яковлевич
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.12.1796 ст.