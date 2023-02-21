Субботина Феодора Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина Феодора Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727 ст.

Дата смерти

16.12.1796 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1718 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
1727 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1759 ст.

Сын: Субботин Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Субботин Гаврила Яковлевич

Рождение ребёнка
16.01.1762 ст.

Дочь: Ирина Гавриловна

Отец ребёнка: Субботин Гаврила Яковлевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Субботин Гаврила Яковлевич

Смерть
16.12.1796 ст.
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