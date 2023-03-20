Тимофеева Парасковья Акентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева Парасковья Акентьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Акентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Тимофеев Василий Клементьевич

Отец ребёнка: Тимофеев Клементий

Рождение ребёнка
1839

Сын: Тимофеев Астафей Клементьевич

Отец ребёнка: Тимофеев Клементий

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Акулина Клементьевна

Отец ребёнка: Тимофеев Клементий

Рождение ребёнка
1845

Сын: Тимофеев Ефим Клементьевич

Отец ребёнка: Тимофеев Клементий

Рождение ребёнка
1848

Сын: Тимофеев Степан Клементьевич

Отец ребёнка: Тимофеев Клементий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофеев Клементий

Смерть
Неизвестно