Тимофеева Парасковья Акентьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Акентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Тимофеев Василий Клементьевич
Отец ребёнка: Тимофеев Клементий
Рождение ребёнка
1839
Сын: Тимофеев Астафей Клементьевич
Отец ребёнка: Тимофеев Клементий
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Акулина Клементьевна
Отец ребёнка: Тимофеев Клементий
Рождение ребёнка
1845
Сын: Тимофеев Ефим Клементьевич
Отец ребёнка: Тимофеев Клементий
Рождение ребёнка
1848
Сын: Тимофеев Степан Клементьевич
Отец ребёнка: Тимофеев Клементий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофеев Клементий
Смерть
Неизвестно