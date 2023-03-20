Тимофеев Ефим Клементьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеев Ефим Клементьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Тимофеев Клементий

Мать: Тимофеева Парасковья Акентьева

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Вера Ефимовна

Мать ребёнка: Тимофеева Елена Васильевна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Тимофеев Григорий Ефимович

Мать ребёнка: Тимофеева Елена Васильевна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Тимофеев Иван Ефимович

Мать ребёнка: Тимофеева Елена Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимофеева Елена Васильевна

Смерть
Неизвестно
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