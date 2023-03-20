Тимофеев Ефим Клементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Тимофеев Клементий
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Вера Ефимовна
Мать ребёнка: Тимофеева Елена Васильевна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Тимофеев Григорий Ефимович
Мать ребёнка: Тимофеева Елена Васильевна
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Тимофеева Елена Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно