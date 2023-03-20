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Тимофеев Клементий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Тимофеев Василий Клементьевич

Мать ребёнка: Тимофеева Парасковья Акентьева

Рождение ребёнка
1839

Сын: Тимофеев Астафей Клементьевич

Мать ребёнка: Тимофеева Парасковья Акентьева

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Акулина Клементьевна

Мать ребёнка: Тимофеева Парасковья Акентьева

Рождение ребёнка
1845

Сын: Тимофеев Ефим Клементьевич

Мать ребёнка: Тимофеева Парасковья Акентьева

Рождение ребёнка
1848

Сын: Тимофеев Степан Клементьевич

Мать ребёнка: Тимофеева Парасковья Акентьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимофеева Парасковья Акентьева

Смерть
Неизвестно
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