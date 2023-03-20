Тимофеев Клементий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1831
Сын: Тимофеев Василий Клементьевич
Мать ребёнка: Тимофеева Парасковья Акентьева
Рождение ребёнка
1839
Сын: Тимофеев Астафей Клементьевич
Мать ребёнка: Тимофеева Парасковья Акентьева
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Акулина Клементьевна
Мать ребёнка: Тимофеева Парасковья Акентьева
Рождение ребёнка
1845
Сын: Тимофеев Ефим Клементьевич
Мать ребёнка: Тимофеева Парасковья Акентьева
Рождение ребёнка
1848
Сын: Тимофеев Степан Клементьевич
Мать ребёнка: Тимофеева Парасковья Акентьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно