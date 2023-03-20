Тимофеева Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева Елена Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Вера Ефимовна

Отец ребёнка: Тимофеев Ефим Клементьевич

Рождение ребёнка
1880

Сын: Тимофеев Григорий Ефимович

Отец ребёнка: Тимофеев Ефим Клементьевич

Рождение ребёнка
1895

Сын: Тимофеев Иван Ефимович

Отец ребёнка: Тимофеев Ефим Клементьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофеев Ефим Клементьевич

Смерть
Неизвестно
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