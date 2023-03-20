Тимофеев Астафей Клементьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеев Астафей Клементьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Тимофеев Клементий

Мать: Тимофеева Парасковья Акентьева

Рождение ребёнка
1868

Сын: Тимофеев Петр Астафеевич

Мать ребёнка: Тимофеева Лукерья Лаврентьевна

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Григорьева Васса Астафеевна

Мать ребёнка: Тимофеева Лукерья Лаврентьевна

Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Анна Астафеевна

Мать ребёнка: Тимофеева Лукерья Лаврентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимофеева Лукерья Лаврентьевна

Смерть
Неизвестно
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