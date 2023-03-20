Тимофеев Астафей Клементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Тимофеев Клементий
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Тимофеева Лукерья Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Григорьева Васса Астафеевна
Мать ребёнка: Тимофеева Лукерья Лаврентьевна
Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Анна Астафеевна
Мать ребёнка: Тимофеева Лукерья Лаврентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно