(Тимофеев) Акулина Клементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тимофеев) Акулина Клементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Тимофеев Клементий

Мать: Тимофеева Парасковья Акентьева

Рождение ребёнка
1860

Сын: Фомин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Фомин Андрей Тимофеевич

Рождение ребёнка
1866

Сын: Фомин Трифон Андреевич

Отец ребёнка: Фомин Андрей Тимофеевич

Рождение ребёнка
1873

Сын: Фомин Егор Андреевич

Отец ребёнка: Фомин Андрей Тимофеевич

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Фомин Андрей Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомин Андрей Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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