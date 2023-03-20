(Тимофеев) Акулина Клементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Тимофеев Клементий
Рождение ребёнка
1860
Сын: Фомин Иван Андреевич
Отец ребёнка: Фомин Андрей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Фомин Андрей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1873
Сын: Фомин Егор Андреевич
Отец ребёнка: Фомин Андрей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Фомин Андрей Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно