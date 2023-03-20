Тимофеев Степан Клементьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеев Степан Клементьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Тимофеев Клементий

Мать: Тимофеева Парасковья Акентьева

Рождение ребёнка
1873

Сын: Тимофеев Григорий Степанович

Мать ребёнка: Тимофеева Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Тимофеева Татьяна Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимофеева Татьяна Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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