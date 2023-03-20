Тимофеев Степан Клементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Тимофеев Клементий
Рождение ребёнка
1873
Сын: Тимофеев Григорий Степанович
Мать ребёнка: Тимофеева Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Тимофеева Татьяна Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно