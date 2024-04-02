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Телелеков Дорофей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

С 1873 по 1880

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Телелеков Василий Филиппович

Мать: Телелекова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Марья Дорофеевна

Мать ребёнка: Телелекова Екатерина Петровна

Бракосочетание
Около 1860

Жена: Телелекова Агрипина Филиминовна

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Пелагея Дорофеевна

Мать ребёнка: Телелекова Агрипина Филиминовна

Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1867

Сын: Телелеков Игнатий Дорофеевич

Мать ребёнка: Телелекова Агрипина Филиминовна

Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
19.09.1873

Сын: Телелеков Сергей Дорофеевич

Мать ребёнка: Телелекова Агрипина Филиминовна

Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телелеков Никита Дорофеевич

Мать ребёнка: Телелекова Агрипина Филиминовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Телелекова Агапия Дорофеевна

Мать ребёнка: Телелекова Агрипина Филиминовна

Смерть
С 1873 по 1880
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