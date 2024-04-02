Телелеков Дорофей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиС 1873 по 1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Марья Дорофеевна
Мать ребёнка: Телелекова Екатерина Петровна
Бракосочетание
Около 1860
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Пелагея Дорофеевна
Мать ребёнка: Телелекова Агрипина Филиминовна
Рождение ребёнка
1867
Сын: Телелеков Игнатий Дорофеевич
Мать ребёнка: Телелекова Агрипина Филиминовна
Рождение ребёнка
19.09.1873
Сын: Телелеков Сергей Дорофеевич
Мать ребёнка: Телелекова Агрипина Филиминовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Телелеков Никита Дорофеевич
Мать ребёнка: Телелекова Агрипина Филиминовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Телелекова Агапия Дорофеевна
Мать ребёнка: Телелекова Агрипина Филиминовна
Смерть
С 1873 по 1880