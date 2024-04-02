Телелекова (???) Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1829
Сын: Телелеков Дорофей Васильевич
Отец ребёнка: Телелеков Василий Филиппович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Телелеков Гавриил Васильевич
Отец ребёнка: Телелеков Василий Филиппович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Телелеков Василий Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Телелеков Василий Васильевич
Отец ребёнка: Телелеков Василий Филиппович
Смерть
Неизвестно