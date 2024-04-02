Телелекова (???) Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телелекова (???) Анна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Телелеков Дорофей Васильевич

Отец ребёнка: Телелеков Василий Филиппович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Телелеков Гавриил Васильевич

Отец ребёнка: Телелеков Василий Филиппович

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Телелеков Василий Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телелеков Василий Васильевич

Отец ребёнка: Телелеков Василий Филиппович

Смерть
Неизвестно
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