Телелекова (???) Агрипина Филиминовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти30.10.1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1860
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Пелагея Дорофеевна
Отец ребёнка: Телелеков Дорофей Васильевич
Рождение ребёнка
1867
Сын: Телелеков Игнатий Дорофеевич
Отец ребёнка: Телелеков Дорофей Васильевич
Рождение ребёнка
19.09.1873
Сын: Телелеков Сергей Дорофеевич
Отец ребёнка: Телелеков Дорофей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Телелеков Никита Дорофеевич
Отец ребёнка: Телелеков Дорофей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Телелекова Агапия Дорофеевна
Отец ребёнка: Телелеков Дорофей Васильевич
Смерть
30.10.1901