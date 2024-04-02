Телелекова (???) Агрипина Филиминовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телелекова (???) Агрипина Филиминовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

30.10.1901

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1860

Муж: Телелеков Дорофей Васильевич

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Пелагея Дорофеевна

Отец ребёнка: Телелеков Дорофей Васильевич

Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1867

Сын: Телелеков Игнатий Дорофеевич

Отец ребёнка: Телелеков Дорофей Васильевич

Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
19.09.1873

Сын: Телелеков Сергей Дорофеевич

Отец ребёнка: Телелеков Дорофей Васильевич

Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телелеков Никита Дорофеевич

Отец ребёнка: Телелеков Дорофей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Телелекова Агапия Дорофеевна

Отец ребёнка: Телелеков Дорофей Васильевич

Смерть
30.10.1901
Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
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