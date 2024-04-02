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Телелеков Василий Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Телелеков Дорофей Васильевич

Мать ребёнка: Телелекова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Телелеков Гавриил Васильевич

Мать ребёнка: Телелекова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Телелекова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телелеков Василий Васильевич

Мать ребёнка: Телелекова Анна Семеновна

Смерть
1845
Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
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