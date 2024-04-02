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Телелеков Сергей Дорофеевич

Место рождения

Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

19.09.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1873

Отец: Телелеков Дорофей Васильевич

Мать: Телелекова Агрипина Филиминовна

Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
07.11.1892

Жена: Телелекова Екатерина Афанасьевна

Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
17.11.1893

Дочь: Варвара Сергеевна

Мать ребёнка: Телелекова Екатерина Афанасьевна

Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
24.12.1899

Дочь: Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Телелекова Екатерина Афанасьевна

Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
24.12.1899

Сын: Телелеков Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Телелекова Екатерина Афанасьевна

Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
12.10.1901

Дочь: Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Телелекова Екатерина Афанасьевна

Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
27.10.1903

Дочь: Параскева Сергеевна

Мать ребёнка: Телелекова Екатерина Афанасьевна

Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
21.08.1905

Дочь: Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Телелекова Екатерина Афанасьевна

Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
21.06.1907

Дочь: Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Телелекова Екатерина Афанасьевна

Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
15.03.1913

Дочь: Федотова Лидия Сергеевна

Мать ребёнка: Телелекова Екатерина Афанасьевна

Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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