Телелеков Игнатий Дорофеевич
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Рождение ребёнка
21.02.1895
Сын: Телелеков Алексей Игнатьевич
Мать ребёнка: Телелекова Ольга Дмитриевна
Рождение ребёнка
08.02.1898
Сын: Телелеков Василий Игнатьевич
Мать ребёнка: Телелекова Ольга Дмитриевна
Рождение ребёнка
08.06.1901
Дочь: Ольга Игнатовна
Мать ребёнка: Телелекова Ольга Дмитриевна
Рождение ребёнка
09.08.1905
Дочь: Анна Игнатовна
Мать ребёнка: Телелекова Ольга Дмитриевна
Рождение ребёнка
25.11.1908
Сын: Телелеков Степан Игнатьевич
Мать ребёнка: Телелекова Ольга Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Телелеков Иван Игнатьевич
Мать ребёнка: Телелекова Ольга Дмитриевна
Смерть
Неизвестно