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Телелеков Игнатий Дорофеевич

Место рождения

Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Телелеков Дорофей Васильевич

Мать: Телелекова Агрипина Филиминовна

Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
21.02.1895

Сын: Телелеков Алексей Игнатьевич

Мать ребёнка: Телелекова Ольга Дмитриевна

Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
08.02.1898

Сын: Телелеков Василий Игнатьевич

Мать ребёнка: Телелекова Ольга Дмитриевна

Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
08.06.1901

Дочь: Ольга Игнатовна

Мать ребёнка: Телелекова Ольга Дмитриевна

Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.08.1905

Дочь: Анна Игнатовна

Мать ребёнка: Телелекова Ольга Дмитриевна

Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.11.1908

Сын: Телелеков Степан Игнатьевич

Мать ребёнка: Телелекова Ольга Дмитриевна

Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телелеков Иван Игнатьевич

Мать ребёнка: Телелекова Ольга Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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