Телелекова (???) Ольга Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.02.1895
Сын: Телелеков Алексей Игнатьевич
Отец ребёнка: Телелеков Игнатий Дорофеевич
Рождение ребёнка
08.02.1898
Сын: Телелеков Василий Игнатьевич
Отец ребёнка: Телелеков Игнатий Дорофеевич
Рождение ребёнка
08.06.1901
Дочь: Ольга Игнатовна
Отец ребёнка: Телелеков Игнатий Дорофеевич
Рождение ребёнка
09.08.1905
Дочь: Анна Игнатовна
Отец ребёнка: Телелеков Игнатий Дорофеевич
Рождение ребёнка
25.11.1908
Сын: Телелеков Степан Игнатьевич
Отец ребёнка: Телелеков Игнатий Дорофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Телелеков Иван Игнатьевич
Отец ребёнка: Телелеков Игнатий Дорофеевич
Смерть
Неизвестно