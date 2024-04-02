Телелекова (???) Ольга Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телелекова (???) Ольга Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1895

Сын: Телелеков Алексей Игнатьевич

Отец ребёнка: Телелеков Игнатий Дорофеевич

Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
08.02.1898

Сын: Телелеков Василий Игнатьевич

Отец ребёнка: Телелеков Игнатий Дорофеевич

Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
08.06.1901

Дочь: Ольга Игнатовна

Отец ребёнка: Телелеков Игнатий Дорофеевич

Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.08.1905

Дочь: Анна Игнатовна

Отец ребёнка: Телелеков Игнатий Дорофеевич

Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.11.1908

Сын: Телелеков Степан Игнатьевич

Отец ребёнка: Телелеков Игнатий Дорофеевич

Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телелеков Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Телелеков Игнатий Дорофеевич

Смерть
Неизвестно
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