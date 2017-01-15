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Паршакова (Глухова) Мария

Место рождения

дер. Оленино Покровско-Марфинского района Тамбовской области

Дата рождения

20.10.1935

Дата смерти

15.01.2017

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1935

Отец: Глухов Петр

Мать: Глухова Ольга

дер. Оленино Покровско-Марфинского района Тамбовской области
Бракосочетание
10.09.1956

Муж: Паршаков Геннадий

Сплавнуха, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Сплавнухинский сельсовет
Рождение ребёнка
22.11.1957

Сын: Паршаков Анатолий

Отец ребёнка: Паршаков Геннадий

Рождение ребёнка
29.06.1963

Дочь: Русскина Ольга

Отец ребёнка: Паршаков Геннадий

Смерть
15.01.2017
Красноармейск, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Похороны
Неизвестно
Сплавнуха, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
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