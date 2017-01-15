Паршакова (Глухова) Мария
Место рождениядер. Оленино Покровско-Марфинского района Тамбовской области
Дата рождения20.10.1935
Дата смерти15.01.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1935
Отец: Глухов Петр
Мать: Глухова Ольга
дер. Оленино Покровско-Марфинского района Тамбовской области
Бракосочетание
10.09.1956
Муж: Паршаков Геннадий
Сплавнухинский сельсовет
Рождение ребёнка
22.11.1957
Сын: Паршаков Анатолий
Отец ребёнка: Паршаков Геннадий
Рождение ребёнка
29.06.1963
Дочь: Русскина Ольга
Отец ребёнка: Паршаков Геннадий
Смерть
15.01.2017
Красноармейск, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Похороны
Неизвестно